Компания Sony представила электрокар Vision-S

Японская компания Sony представила новый электрический автомобиль под названием Vision-S.
Премьера состоялась в марках проводимой выставки Consumer Electronic Show. Особенностью новинки являются порядка 33 датчиков снаружи и внутри автомобиля. Также модель получила постоянный доступ к всемирной паутине. Известно, что архитектуру выпускали совместно с компанией Magna.
Предложенная платформа в дальнейшем может быть применена в отношении новых внедорожников. Несмотря на официальный показ, производитель крайне ограниченно озвучил достоинства и особенности транспортного средства, по которому у участников выставки осталось множество вопросов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Как говорил дедушка Дарвин, в природе побеждает не самый сильный, а самый приспособленный. Так и на рынке: выигрывает не самый качественный и не самый дешёвый товар, а самый приспособленный к рынку. Корпорациям нет смысла вкладывать все ресурсы в качество: если их товары будут работать вечно, клиенты перестанут покупать новые модели. Нет смысла и снижать цену […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты назвали самые популярные рэперские автомобили / 25 ноября
- Медики: Неопытные водители чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы / 27 декабря
- Телеведущая Елена Ландер рассказала о сложном периоде жизни в Израиле / 29 декабря
- Новогодний макияж 2020: Визажисты рассказали о главных трендах года / 21 декабря
- Бари Алибасов о памятнике Жанне Фриске в ресторане: «Кому это не нравится, это их проблемы» / 25 декабря
- «Сорвать переговоры»: Порошенко устроил наглую провокацию против Зеленского / 4 декабря
- Мнение: Письмо: «Ревела, ждала весточки» / 18 марта
- Внутренний «дефолт» от Кабмина: деньги закончились, доллар упал, а зарплаты под угрозой / 20 декабря