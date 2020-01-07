Компания Sony представила электрокар Vision-S

07.01.2020, 10:52, Новости дня

Японская компания Sony представила новый электрический автомобиль под названием Vision-S.

Премьера состоялась в марках проводимой выставки Consumer Electronic Show. Особенностью новинки являются порядка 33 датчиков снаружи и внутри автомобиля. Также модель получила постоянный доступ к всемирной паутине. Известно, что архитектуру выпускали совместно с компанией Magna.

Предложенная платформа в дальнейшем может быть применена в отношении новых внедорожников. Несмотря на официальный показ, производитель крайне ограниченно озвучил достоинства и особенности транспортного средства, по которому у участников выставки осталось множество вопросов.



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