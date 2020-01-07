Эксперты назвали скопированные китайцами в 2019 году автомобили

Эксперты автомобильного рынка назвали скопированные китайцами в 2019 году транспортные средства именитых брендов. Инженеры из КНР не стесняются практически полностью повторять дизайны Land Rover, Toyota и даже Porsche.

Открывает список Hengtian L4600. Название этого внедорожника ни о чём не говорит, а вот внешний вид куда более многословен. Это практические точная копия Toyota Land Cruiser 200 и инженеры из Китая оснастили его полным приводом и мощным V8 с 238 лошадиными силами. Следом за ним идёт Hunkt Canticie с внешностью длиннобазного Land Rover. Дизайнеры всё же немного изменили переднюю часть, чтобы избежать скандала и критики со стороны поклонников марки. Аналогичная ситуация с моделью Zotye T900, копирующей внешний стиль Range Rover Sport и построенной на той же базе, что и Canticie. Ещё одним представителем китайской корпорации Zotye стал SR9. Дизайнеры решили взять за основу внешний вид Porsche Macan изменив в нём радиаторную решётку и фары. В остальном это полная копия немецкого кроссовера.

Немцев копируют и Zedriv с моделью GT3, вот только они решили пойти ещё дальше и смешали фирменный стиль Porsche 911 с отличительными особенностями Nissan 350Z, сделав очень необычное купе. Замыкает список Hongqi H7. В этот раз китайские мастера посягнули на эталон в лице Rolls-Royse Phantom, сделав свой автомобиль внешне очень похожим на оригинал. Исключением является только отсутствие фирменных опознавательных знаков и другая радиаторная решётка.

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