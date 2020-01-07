Джигарханян проводит новогодние праздники с экс-супругой Власовой

Бывшая жена российского режиссера и актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова приехала к нему в РФ из США на новогодние праздники. В эфире программы «Пусть говорят» на российском «Первом канале» она заявила, что ее дом там, где любят, а значит, в Москве.

«У него сейчас характер человека, которого хорошо помяла жизнь. Буквально три дня назад он мне сказал впервые в жизни: «Я тебя очень люблю». Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил – просто говорил, что любовь доказывается отношением и поступками… Я ему рассказываю про поездки, жизнь в Америке. Говорит, что я молодец. Он чувствует свою отстраненность, потому что уже не такой активный. Когда близкий человек рассказывает новости о том, что происходит в мире, и у него видение расширяется. У нас и интересы всегда были общие. Поэтому никогда и споров никаких не было», – рассказала она о Джигарханяне.

Власова призналась, что женитьба Джигарханяна на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской стала для нее ударом.

«Если это меня не убило, значит сделало сильнее… Правда, я думала – умру…» – отметила она.

Власова обвинила Цымбалюк-Романовскую в том, что та подорвала здоровье Джигарханяна.

«Он терпел ее, она воровала, наводила порядки в театре – он терпел», – заявила она. По словам Власовой, Джигарханян хочет, чтобы она переехала к нему в Москву жить.

Татьяна Власова и Армен Джигарханян поженились в 1967 году. Развелись за год до золотой свадьбы – 50-летия брака.

Актер узаконил отношения с Цымбалюк-Романовской в 2016 году. К этому моменту они были знакомы 15 лет. Джигарханян старше своей второй экс-супруги на 43 года.

Развод Джигарханяну суд дал 27 ноября 2017 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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