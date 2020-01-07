Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией, информирует агентство Фарс.

Согласно тексту закона, в число террористов включаются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели [командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана)] Касема Сулеймани», передает ТАСС.

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