Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией

07.01.2020, 10:30, Новости дня

Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией, информирует агентство Фарс.

Согласно тексту закона, в число террористов включаются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели [командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана)] Касема Сулеймани», передает ТАСС.



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