Германия решила вывести часть военных инструкторов из Ирака

07.01.2020, 10:26, Новости дня

Германия готова передислоцировать часть контингента военных инструкторов из Ирака в Кувейт и Иорданию, сообщили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме Бундестагу.

По данным агентства ДПА, кадровые изменения коснутся инструкторов, которые несут службу на базах в Эт-Таджи и в Багдаде. «Расквартированные там солдаты в ближайшее время будут переброшены в Иорданию и в Кувейт. Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».

Однако министры уточнили, что немецкие военные готовы остаться в стране, если такая потребность возникнет у иракской стороны. В настоящее время в Ираке находятся около 120 специалистов Бундесвера, которые занимаются подготовкой местных военнослужащих.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Германия готова передислоцировать часть контингента военных инструкторов из Ирака в Кувейт и Иорданию, сообщили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме Бундестагу. По данным агентства ДПА, кадровые изменения коснутся инструкторов, которые несут службу на базах в Эт-Таджи и в Багдаде. «Расквартированные там солдаты в ближайшее время будут переброшены […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика