Медики из Великобритании назвали 5 лучших напитков для облегчения симптомов кашля

Медики из Великобритании назвали 5 лучших горячих напитков для облегчения симптомов кашля. Среди них не только чай, но и тёплый сок, и даже куриный бульон.

При появлении кашля и первых неприятных ощущениях в горле следует незамедлительно обратиться к врачу. Снять симптомы поможет горячий травяной чай. В идеале использовать мяту, чабрец или липу. Причём медики рекомендуют приобретать настои именно в аптеках. Там же можно присмотреть различные чаи без кофеина и травяные настои, богатые на минералы. В пример эксперты приводят ройбуш, богатый на магний, медь, фтор, железо и калий. Если же нет возможности заварить чай, то можно выпить просто горячей воды. Медики отметили, что её температура, как и в случае с другими напитками, должна быть не холодной, но и не кипятком. В противном случае снизить неприятные ощущения от кашля не выйдет.

Ещё одним приятным способом бороться с кашлем и раздражением носоглотки являются тёплые соки. Речь идёт исключительно о натуральных продуктах. Желательно использовать фрукты, богатые витамином C. Он поможет укрепить иммунитет и посодействует скорейшему выздоровлению.

Ещё одним проверенным методом является куриный бульон. Он снимает воспаления, укрепляет иммунную систему и позволяет ослабленному организму быстрее восстановиться, за счёт своей питательности.

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Последнее: Медики из Великобритании назвали 5 лучших горячих напитков для облегчения симптомов кашля. Среди них не только чай, но и тёплый сок, и даже куриный бульон. При появлении кашля и первых неприятных ощущениях в горле следует незамедлительно обратиться к врачу. Снять симптомы поможет горячий травяной чай. В идеале использовать мяту, чабрец или липу. Причём медики рекомендуют […]