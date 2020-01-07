Назван ТОП-5 самых надёжных подержанных японских кроссоверов с вариатором

07.01.2020, 10:21, Разное

Немало россиян при выборе подержанного транспортного средства отдают предпочтение моделям с вариатором, хотя единого мнения о надёжности данной трансмиссии нет ни у экспертов, ни у пользователей. Специалистами составлен ТОП-5 лучших японских кроссоверов с CTV, которые на авторынке РФ можно приобрести по цене до 1 млн рублей.
Лидером рейтинга назван кроссовер Toyota RAV4. В данной модели установлена вариаторная трансмиссия от производителя Aisin. Под капотом – 2-литровый «атмосферник», а благодаря решению разработчиков совместить охлаждающую систему и радиаторы CTV, КПП без ремонта может проехать до 300 000 километров. На втором месте – Mitsubishi Outlander с Jatco JF011E. В паре с 2- и 2,4-литровыми агрегатами трансмиссия может проезжать беспрепятственно более 250 000 км. Замыкает тройку лидеров Nissan X-Trail с тем же вариатором, что и предыдущий названный кроссовер. Данное авто способно без ремонта преодолевать не менее 200 000 км.

Далее в ТОП-5 — Subaru Forester с CTV TR580, работающим в паре с 2- или 2,5-литровым «атмосферником». Согласно данным экспертов, в этом авто КПП не доставляет проблем владельцу до 200 000 км пробега. И последнюю строку рейтинга специалисты отдали сошедшему с конвейера 5-10 лет назад Nissan Qashqai с вариатором, аналогичным Forester. При бережной эксплуатации трансмиссия этого кроссовера может не требовать ремонта до 180 000 км.



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