Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова попала в больницу в Доминиканской Республике

Маргарита Овсянникова была госпитализирована в Доминиканской Республике. Как написала на своей странице в Instagram сама знаменитость, причиной внезапного ухудшения самочувствия врачи называют переутомление.

В конце прошлого года и первые дни наступившего были достаточно напряженными для певицы. Она работала над съемками клипа на Бали, давала концерты в Москве, а на днях прибыла в Доминиканскую Республику. Организм артистки такой нагрузки не выдержал, и ей пришлось обратиться за помощью к медикам. Состояние певицы вызвало опасение у врачей, по этой причине она была госпитализирована.

Как пишет продюсер Овсянниковой Диана Бичарова, артистка прилетела вместе со своим бойфрендом. Также был запланирован концерт. Внезапно певица почувствовала себя плохо. Сейчас она находится под капельницами в стационаре. Артистке предписан полный покой. Продюсер рассказала, что они все должны были уже отправиться назад в Москву, но в итоге певица продолжает лечение в больнице. Поклонники очень обеспокоены состоянием кумира. Они желают ей скорейшего выздоровления.

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