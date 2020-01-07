Maruv обнародовала фото с голубыми волосами

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram фотосессию с голубыми волосами на фоне елки.
«Kitty Cat», – написала она.
Певица позировала в черном латексном корсете, лосинах и перчатках, а также с кошачьими ушками на голове.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Kitty Cat Photo by @olehphoenix
Автор фотосета – Олег Феникс.
Певица Maruv (Анна Корсун) стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль.
Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промоакции политиков».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материал дополняется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кристина Асмус, Мария Кожевникова, Елена Кулецкая с детьми и другие на новогоднем шоу в Москве / 16 декабря
- «Почти лысый»: Водонаева разревелась от вида потерявшего волосы сына / 9 декабря
- Кофе не летний напиток, считают ученые / 15 мая
- Житель Санкт-Петербурга избил и ограбил 92-летнюю соседку-блокадницу / 15 декабря
- Мнение: Климатическое смягчение, компании-источники кризиса и печальная судьба единорогов / 5 декабря
- После слухов о беременности Курникова показала подросших детей / 3 января
- «Победа на всех фронтах»: военный эксперт высмеял попытки РФ восстановить систему ПРО / 2 декабря
- Под Москвой женщина зарезала пожилую знакомую / 25 декабря