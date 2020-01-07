Maruv обнародовала фото с голубыми волосами

07.01.2020, 10:18, Новости дня

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram фотосессию с голубыми волосами на фоне елки.

«Kitty Cat», – написала она.

Певица позировала в черном латексном корсете, лосинах и перчатках, а также с кошачьими ушками на голове.

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Kitty Cat Photo by @olehphoenix

Публикация от MARUV (@maruvofficial) 4 Янв 2020 в 10:14 PST

Автор фотосета – Олег Феникс.

Певица Maruv (Анна Корсун) стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промоакции политиков».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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