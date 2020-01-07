В США начали разработку санкций против Ирака

В администрации президента США начали разработку санкций против Ирака после того, как президент Дональд Трамп публично пригрозил стране экономическими штрафами в случае, если она вышлет американские войска. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников.

Ведущую роль в возможном введении санкций возьмут на себя министерство финансов и Белый дом.

Издание отмечает, что такой шаг был бы весьма необычным в отношении иностранного союзника, на которого Соединенные Штаты «потратили почти два десятилетия и сотни миллиардов долларов».

По словам источников издания, переговоры о возможных ограничениях против Ирака были предварительными и окончательное решение по ним не принято.

США планируют немного выждать, чтобы выяснить, выполнят ли иракские чиновники угрозы вывести американские войска со своей территории.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В тот же день коалиция во главе с американцами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ в Ираке.

6 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США покидать Ирак не намерены.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: После ликвидации Касема Сулеймани баланс сил в Ираке, безусловно, сложится не в пользу США, считает в статье для Handelsblatt бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, именно Тегеран станет победителем, если договор о размещении войск США в Ираке будет расторгнут. «Убийство же иранского генерала в конечном счёте не ослабит, а только укрепит […]