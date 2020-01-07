Названы самые интересные патенты на изобретения в 2019 году

Роспатент составил топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года. В этот рейтинг попали средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, алгоритм «Яндекса», повышающий точность работы поисковой системы.

«Роспатент собрал топ-10 наиболее интересных изобретений 2019 года, по мнению экспертов ведомства. Большинство из них будут полезны в медицине. Ряд изобретений включают в себя использование новых технологий, например, искусственного интеллекта, big data», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Так, на первом месте оказалась разработка Новосибирского институт органической химии имени Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» – средство для подавления вируса Эбола. Отмечается, что оно в отличие от имеющихся аналогов обладает низкой токсичностью.

Второе место отдали катализатору для получения моторных топлив из возобновляемого растительного сырья. «Разработанное топливо высокоэкологично, так как получается в 1 стадию (то есть снижается степень загрязнения окружающей среды) из сырья растительного происхождения. Кроме того, данное топливо обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему его можно использовать регионах с низким температурным режимом», – пояснили в Роспатенте.

Также в первую пятерку самых интересных изобретений попали средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.

Помимо этого, в топ-10 изобретений 2019 года эксперты вошли система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, система на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющую распознавать широкий спектр символов, система на базе технологии big data, с помощью которой можно определить оптимальное место установки банкомата.

Также в список попали алгоритм компании «Яндекс» на базе машинного обучения, повышающий точность представления пользователю нужной информации, и пенообразователь для тушения пожаров в арктических условиях от «Газпром добыча Ямбург».

Ранее Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года.





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