Миллиардер Алишер Усманов: «Спецзаданий от Путина никогда не получал»

5 января, Светлана Шестернёва

Российский миллиардер Алишер Усманов впервые за десять с лишним лет дал интервью газете Financial Times. Он рассказал об отношениях с Путиным и Абрамовичем, санкциях и наследниках, расставании с «Арсеналом» и интересе к новому клубу. Читайте самые интересные моменты в рубрике Lunch with the FT.

С Усмановым автор материала Генри Фой встретился в отеле на озере Тегернзее в Баварских Альпах. В последний момент встреча едва не отменилась. Усманов сослался на трудный день и добавил: «Честно говоря, если вы хотите узнать все о моей жизни, нам понадобится как минимум две бутылки водки».

За свободу выбора и прекрасных женщин

– Без водки что за разговор? — пояснил Усманов. Миллиардер поднимал тосты «за дружбу», «за свободу выбора» и «за спорт, друзей и прекрасных женщин».

Интервью состоялось в ресторане пятизвездочного отеля. В совокупности обед из баварских блюд, на котором присутствовал и переводчик Усманова, обошелся в €288.

Больше четверти этой суммы (€62) ушло на водку.

О Путине и отношениях с властью

Близок ли Усманов к президенту РФ Владимиру Путину? Миллиардер ответил, что общается с ним, но никаких личных заданий от него никогда не получал.

Путину не нужны олигархи, только крепкое государство, — говорит Усманов о Путине.

— Я признаю его как лидера страны, гражданином которой являюсь. Уважаю его. Считаю, что в настоящее время он является лидером номер один в мире… Но я никогда не имел ничего общего со специальными заданиями, — подчеркнул миллиардер.

Под спецзаданиями он подразумевал заявления властей США, что некоторые российские бизнесмены действуют от имени Кремля. Как известно, в январе 2018 года минфин США представил конгрессу так называемый «кремлевский доклад» со списком «высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей, приближенных к руководству России», в него вошел и Алишер Усманов.

«Своим богатством я не обязан государству»

Усманов подчеркивал, что его нельзя называть олигархом. По его словам, своим богатством государству он не обязан, так как свои активы Усманов приобрел на рынке, а не в ходе приватизации в 1990-е годы

– Никто никогда мне ничего не дарил, – заявил он.

При этом миллиардер признавал, что государство ему часто помогало.

– С тех пор, как я начал заниматься крупным бизнесом, государство было очень полезным, нам никогда ни в чем не отказывали, — подчеркнул миллиардер.

Не боится введения санкций

Усманов заверил, что не боится введения против него санкций. По его словам, в своей жизни он повидал вещи и пострашнее. Однако признал, что если это случится, ему «будет больно».

– Как я могу бояться санкций, когда в жизни сталкивался с куда более серьезными вещами? Я их не заслуживаю, но мне будет больно, если они придут…

Я не вмешиваюсь ни в какие политические вопросы, — заверил он.

В 2014 году после введения санкций против РФ из-за присоединения Крыма Усманов сократил свою долю в USM холдинге с 58% до 48%. Если против него введут персональные санкции, это должно спасти компанию от негативного влияния.

По мнению миллиардера, применять к бизнесу политические и военные средства борьбы неправильно.

– РФ — это в некотором смысле сверхдержава. И чем раньше ее партнеры поймут это, тем легче им будет заключить сделку. Уверен, что миллионы людей думают также, — сказал Усманов.

Прощание с любовью

В августе 2018 года миллиардер продал свою 30% долю в футбольном клубе «Арсенал». Купил ее миллиардер Стивен Кронке, с которым Усманов многие годы боролся за контроль в клубе.

– Если бы мы работали вместе, наверняка достигли бы большего. Но придет время для еще большего успеха. Поклонники «Арсенала» еще вернутся на стадион, — комментирует этот вопрос Усманов.

По словам миллиардера, его уход из «Арсенала» был похож на прощание с любовью.

– А как бороться со старой любовью? Надо найти новую, — смеется он

И такой новой страстью может для него стать английский клуб «Эвертон». Контрольным пакетом владеет партнер и давний друг Усманова Фархад Мошири. По словам Усманова, если ему предложат, он с удовольствием вложит деньги в этот клуб.

– Я думаю о своих инвестициях в него. Если присоединюсь к «Эвертону», буду носить его футболку, — добавил он.

А также не исключает, что может инвестировать в строительство стадиона «Эвертона».

Жизнь не вечна

Свои активы миллиардер планирует разделить между родными и руководителями его компаний.

– Жизнь не вечна. Многие мне помогали. Я также намерен помочь своей семье и своим менеджерам, отдав им свои доли: 50% семье, 50% — менеджерам На мой взгляд, они этого заслуживают. Каждый, кто сегодня работает на высокой должности, получит свое. Это моя натура. Если судьба что-то дала, надо делиться

Называя уволенных «хорошими»

Усманов отрицает, что принадлежащий ему ИД «Коммерсантъ» в 2019 году уволил политических корреспондентов газеты по распоряжению акционера.

– Иногда я высказываю свое мнение редактору о статьях или о чем-то подобном, – говорит он, называя уволенных журналистов «хорошими».

Фой отмечает, что одного его знакомого журналиста уволили за статью об Усманове.

– Знаете, в «Коммерсанте» часто появляются слухи обо мне. Верить им точно не стоит, — ответил миллиардер.

– Они часто ошибаются — добавил он.

Об Абрамовиче

Усманов знаком с владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем с 1986 года и называет его «очень хорошим другом». С Фоем обсуждалось решение Великобритании не продлевать визу бизнесмену с 2018 года.

– Когда речь идет о том, кто вложил много денег в Великобританию, болеет за «Челси» и гордится Лондоном, я считаю, что по крайней мере с ним должны были поговорить и объяснить, что он должен сделать, чтобы остаться в Великобритании. Думаю, в данном случае влияла политика, — сказал Усманов.

С ног на голову

– Я знал, что эта компания перевернет мир с ног на голову, — говорит Усманов о своих ранних инвестициях в Facebook.

По собственному признанию, миллиардер вложил в Facebook $460 миллионов напрямую и еще $420 миллионов через фонд, управляемый его партнером Юрием Мильнером. В какой-то момент Усманов контролировал почти 8% акций Facebook.

По его словам, инвестиции вернулись более чем в пятикратном размере

