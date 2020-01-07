СМИ опубликовали письмо Пентагона о выводе войск из Ирака. Пентагон заявил, что это «черновик» и ошибка

Агентство Reuters и несколько других СМИ в ночь на 7 июня опубликовали письмо, подписанное бригадным генералом Уильямом Сили, который является командующим американскими подразделениями в Ираке. В нем сказано о намерении США вывести свои войска из Ирака (сейчас в этой стране размещены около 5 тысяч американских военных). Агентства утверждают, что письмо подлинное.

«В знак уважения к суверенитету Республики Ирак и в соответствии с требованием иракского парламента и премьер-министра в течение ближайших дней и недель будет перемещать свои военные силы», – сказано в письме.

Накануне парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны из-за убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Это было сделано 3 января по приказу Дональда Трампа.

Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах страны, «какими бы обстоятельствами такая активность ни объяснялась».

Почти сразу же после публикации письма глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли назвал его «черновиком» и ошибкой. Это же заявил министр обороны США Марк Еспер, по словам которого, у США в данный момент нет планов по выводу войск из Ирака.

«Это письмо – черновик. Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать», – цитирует заявление Милли телекомпания CNN. Как отметил глава Комитета начальников штабов, письмо было «плохо сформулировано».

Президент США Дональд Трамп также ранее отказался выводить американских военных из Ирака, пригрозив стране «беспрецедентными санкциями». Однако представители государств-членов НАТО на экстренном заседании в Брюсселе 6 января решили приостановить миссию Альянса в Ираке «ради безопасности своих военных». Об этом после встречи заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первостепенной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке иракских военных и принимаем все необходимые меры по защите нашего личного состава», – подчеркнул Столтенберг после внеочередного заседания Совета НАТО на уровне послов Альянса. По его словам, НАТО возобновит работу своей миссии, «как только это снова станет возможным».

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