В Таджикистане задержаны 27 человек, в том числе священники и чиновник. Их обвиняют в участии в движении «Братья-мусульмане»

В Таджикистане в предыдущие дни были задержаны 27 предполагаемых членов запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане», сообщает таджикская служба Радио Свобода. Задержания прошли в первых числах нового года в Душанбе, в Согдийской и Хатлонской областях, среди задержанных – преподаватели школ и вузов, священники, глава одного из сельсоветов и чиновник. Официально власти Таджикистана аресты пока не подтверждали.

«Нашего родственника задержали 2 января, с тех пор мы его не видели. Нам стало известно, что он задержан по заявлению священнослужителя, брата жены, – рассказал на условиях анонимности родственник одного из подозреваемых. – Во время обыска сотрудники милиции обыскали весь дом и даже коровник и конфисковали несколько религиозных книг».

По его словам, задержанный – выпускник факультета журналистики Таджикского национального университета и ранее работал учителем в школе.

По словам другого источника Радио Свобода в правоохранительных органах, среди задержанных – священнослужители Исмоил Каххоров из Вахдата и Абдулло Мукамилов из района Рудаки, а также Фирдавс Рахимзода, председатель управления госимущества в Исфаре. 35-летний Рахимзода, по данным журналистов, до октября прошлого года работал в должности и.о. председателя аппарата Исфаринской горадминистрации, а ранее был председателем сельсовета Чоркух. После задержания чиновник был доставлен в Душанбе и помещен в изолятор временного содержания МВД Таджикистана. В чем конкретно его обвиняют чиновника – неизвестно. Остальным задержанным Генеральная прокуратура Таджикистана пока также не предъявила обвинение.

Таджикистанский сайт «Ахбор» также сообщает о задержаниях людей по подозрению в причастности к «Братьям-мусульманам». По его данным, задержаны «150-200 человек», и среди задержанных есть иностранец — египтянин по имени Байюми, который работал преподавателем в одном из душанбинских вузов.

Деятельность группировки «Братья-мусульмане» была запрещена в Таджикистане в 2006 году, но до настоящего времени сообщения об арестах по обвинению в членстве в этой организации были очень редки.

Тем не менее в мае 2016 года по подозрению в причастности к группировке и вербовке людей в Сирию были арестованы пять имамов в Канибадамском районе на севере Таджикистана. Все они получили по 5 лет тюремного заключения.

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