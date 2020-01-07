В России заметили древние могилы амазонок

Захоронение амазонок было найдено в могильнике Девица V на территории Острогожского района Воронежской области, а самая старшая женщина носила на голове большой и роскошный церемониальный головной убор.

Про амазонок миру рассказали древнегреческие мифы, это был народ состоящий из одних женщин, которые встречались с мужчинами из других народов лишь чтобы зачать ребенка. Рожденных мальчиков они убивали или отправляли отцам, а девочек воспитывали в своих традициях.

Амазонки отлично обращались с оружием и даже будто бы выжигали себе одну грудь, чтобы было удобнее стрелять из лука.

Где обитали амазонки вопрос спорный: античные авторы помещают их земли то в одно, то в другое место, одни пишут про территории современной Турции, а вот Геродот помещает земли амазонок в район Меотиды (Азовское море) и далее до реки Таис (Дон). Другие античные авторы пишут, что земли амазонок располагались в Скифии (Северное Причерноморье), однако есть упоминание что амазонки враждовали со скифами и совершали набеги на их земли.

Амазонки упоминаются в различных древних документах, в том числе в русской "Повести временных лет", тем ни менее среди историков и археологов до сих пор идут споры о том, существовали ли амазонки в реальности. К примеру есть версия, что амазонками могли называть жен сарматов, которые обращались с оружием не хуже мужчин.

Новая находка российских археологов вносит свою лепту в эти споры, по факту доказывая, что родина Амазонок все-таки не Турция, а донские земли.

Фото: Институт археологии РАН

Захоронения из курганного могильника Девица V содержали скелеты девочки 12-13 лет и женщин 20-29 лет, 25-35 лет и 45-50 лет. Возраст захоронений вторая половина 4 века до нашей эры.

Фото: Институт археологии РАН

Оформлены захоронения были дубовыми досками, что впрочем не уберегло их от частичного разграбления. В неразграбленной части могильника были найдены 30 железных наконечников стрел, железный крюк в виде птицы, элементы конской упряжи, черепки глиняной посуды, железные ножи, зеркало, два копья, кости различных животных.

Самой ценной находкой был головной убор из золотых пластин, который прекрасно сохранился. Подобные головные уборы называются калафами и ранее их находили лишь в самых богатых "царских" скифских курганах.

Фото: Институт археологии РАН

Фото: Институт археологии РАН

Фото: Институт археологии РАН

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Последнее: Захоронение амазонок было найдено в могильнике Девица V на территории Острогожского района Воронежской области, а самая старшая женщина носила на голове большой и роскошный церемониальный головной убор. Про амазонок миру рассказали древнегреческие мифы, это был народ состоящий из одних женщин, которые встречались с мужчинами из других народов лишь чтобы зачать ребенка. Рожденных мальчиков они убивали […]