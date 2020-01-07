Мнение: Холопы, вы на правду обиделись?!

Владимир Вольфович Жириновский не в первый раз выходит на улицы городов и раздаёт свои деньги. В этот раз, в процессе оргазма щедрости, депутат выдал людям на Красной площади около 200 тысяч рублей — по 1-2 тысячи в руки.

Подходи, говорит Жириновский, дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы.

Фото: Соцсети

Люди деньги взяли, а потом возмутились: что же это нас тут вдруг оскорбляют?!

Разгорелся скандал, естественно. После праздников депутата обсудят на заседании Комиссии по этике и наверняка осудят. Скажут Жириновскому: ай-яй-яй, господин депутат! Мы народ не обзываем, это же так некрасиво говорить в лицо правду людям!

А давайте поговорим совершенно откровенно без всяких там реверансов: разве вы не холопы?

В чём, собственно, Жириновский неправ? Назвал крепостных — крепостными? А разве это не так?

Вот лично я стояла недавно в пробке. Торопилась, но ждала, пока проедет какой-то барин с мигалкой. И это я — самый читаемый блогер России! Но какой-то господин Прыщ, облечённый властью, клал на меня и на тысячи других таких же — на вас.

Не холопы? Ну, как же нет?! Барин — мимо на пепелаце, холопы — терпеливо стоят и глотают зависть.

Или вот ещё вам пример — ответьте честно: вы способны устроиться на работу в государственные органы, сделать там карьеру и стать министром-депутатом-губернатором?

Правильный ответ: без протекции, без связей, без мохнатой руки вы можете работать — ну, скажем, гардеробщицей в Государственной думе. И то — это максимум ваших возможностей, я вообще не уверена, что даже подавать пальто господам депутатам возьмут человека с улицы.

То есть, в нашей стране совершенно отсутствует социальный лифт, позволяющий сделать карьеру без связей.

Или ты насасываешь кому-то, или (если ты — мальчик) даёшь в попку, или у тебя родители со связями — других вариантов нет.

Крепостная Парашка тоже могла сосать барину и не работать в поле. Её даже в господский дом иногда звали, чтобы дать пирожное. А чем вы, собственно, отличаетесь от крепостной той девки? В чём неправ Жириновский, назвавший вас так?

Вы знаете, мне, конечно, мерзко слышать такие заявления от депутата, но ведь он сказал правду по сути.

Это вы, холопы, берёте из его рук подачку. Это вы не имеете шансов стать депутатом. Это он — барин, а вы — крепостные. Так что нехрен тут возмущаться словами, которые отразили суть нашего общества.

Или что, вы не считаете себя крепостными, холопы? Ну, хорошо — почему вы так не считаете?

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Захоронение амазонок было найдено в могильнике Девица V на территории Острогожского района Воронежской области, а самая старшая женщина носила на голове большой и роскошный церемониальный головной убор. Про амазонок миру рассказали древнегреческие мифы, это был народ состоящий из одних женщин, которые встречались с мужчинами из других народов лишь чтобы зачать ребенка. Рожденных мальчиков они убивали […]