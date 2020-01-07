Чеченский блогер осыпал волгоградцев 200 тысячами рублей

Многие СМИ сообщают, что Альфредо Аудиторе — это блогерский псевдоним сына Тамерлана Носаева

Сегодня, 6 января, сотни жителей города-героя Волгоград собрались у ТРЦ «Мармелад», где известный блогер Альфредо Аудиторе пообещал разбросать на ветер 200 тысяч рублей.

Среди собравшихся были преимущественно молодые люди и подростки, кумиром которых и является Альфредо. Несмотря на то, что от широко разрекламированной блогером акции ожидалась настоящая давка, собирая сотни парящих в воздухе купюр, волгоградцы сумели сохранить достоинство. Обошлось без травм. Драк из-за халявных купюр также не случилось, как сообщает v1.ru.

Сам блогер попытался придать акции философский контекст, рассказав мотивирующую историю из собственной жизни.

«Это деньги, при желании их можно заработать. Полтора года назад, когда я здесь был, звонил маме и говорил: кинь мне 50 рублей на »Сабвей«. Мне не хватало. Если у вас есть какое-то желание, какой-то огонь в вас горит, не надо вообще никого слушать. Вы просто делайте, и всё. И вы сами сможете ходить и разбрасывать деньги» — заявил блогер.

Многие СМИ сообщают, что Альфредо Аудиторе — это блогерский псевдоним сына Тамерлана Носаева, заместителя представителя главы Чеченской Республики в Волгоградской области.

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Последнее: Многие СМИ сообщают, что Альфредо Аудиторе — это блогерский псевдоним сына Тамерлана Носаева Сегодня, 6 января, сотни жителей города-героя Волгоград собрались у ТРЦ «Мармелад», где известный блогер Альфредо Аудиторе пообещал разбросать на ветер 200 тысяч рублей. Среди собравшихся были преимущественно молодые люди и подростки, кумиром которых и является Альфредо. Несмотря на то, что от широко […]