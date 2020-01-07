Патриарх Кирилл призвал не ставить благополучие на первое место

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к священнослужителям и верующим накануне Рождества. Текст его послания опубликовала «Российская газета».
По словам предстоятеля РПЦ, православным нужно задуматься, не ставят ли они на первое место собственное благополучие и комфорт. «Не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя?» — рассуждает патриарх.
Он также отметил, что сегодня единство православных верующих нарушено, а «волны нестроений раскачивают корабль Церкви». «В такое сложное время мы все должны помнить, что для каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь», — добавил Кирилл.
В октябре прошлого года предстоятель РПЦ назвал греховной идею либерализма. Либеральная идея, по его словам, ставит в центр жизни самого человека, а не Бога, в чем и заключается грех.
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