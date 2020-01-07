Роуз Макгоуэн – иранцам: «Прошу вас – не убивайте нас!»

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Американские знаменитости осуждают решение президента Дональда Трампа об убийстве главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает haqqin.az, после актеров Роберта Де Ниро и Моргана Фримена на своей странице в Твиттере резко высказалась против Трампа и его политики в отношении Ирана американская актриса, режиссер и певица Роуз Макгоуэн.

В своем посте она использовала в виде хэштега имя убитого Касема Сулеймани и обратилась к Ирану и его народу.

«Дорогой Иран, США проявили большое неуважение у вашей стране, флагу и народу. 52% нашего народа искренне просят прощения у вас. Мы желаем вашему народу мира. Этот террористический режим держит нас в заложниках. Мы не знаем куда бежать. Прошу вас – не убивайте нас. #Сулеймани», — написала актриса.

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