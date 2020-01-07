Роуз Макгоуэн – иранцам: «Прошу вас – не убивайте нас!»

07.01.2020, 9:51, Разное

Отдел информации 

Американские знаменитости осуждают решение президента Дональда Трампа об убийстве главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает haqqin.az, после актеров Роберта Де Ниро и Моргана Фримена на своей странице в Твиттере резко высказалась против Трампа и его политики в отношении Ирана американская актриса, режиссер и певица Роуз Макгоуэн.

В своем посте она использовала в виде хэштега имя убитого Касема Сулеймани и обратилась к Ирану и его народу.

«Дорогой Иран, США проявили большое неуважение у вашей стране, флагу и народу. 52% нашего народа искренне просят прощения у вас. Мы желаем вашему народу мира. Этот террористический режим держит нас в заложниках. Мы не знаем куда бежать. Прошу вас – не убивайте нас. #Сулеймани», — написала актриса.



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Последнее: Д-р Жак Р. Пауэлс Indy Media Belgium и Global Research 30 апреля 2003 г.   Примечание редактора GR: Эта проницательная статья была написана 30 апреля 2003 года вследствие войны против Ирака известным историком и политологом д-ром Жаком Пауэлсом, аналитиком Центра исследований глобализации (Centre for Research on Globalization — СRG). Статья по большей части относится к […]

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