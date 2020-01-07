Загадка золотых конусов бронзового века, найденных в Европе

Три конуса были найдены в Германии, один во Франции. Первый был найден в Германии в 1835 году и получил название "Золотая шляпа Шифферштадта", второй найден в 1844 году в Авантоне, Франция и получил название "Авантон Вьен".

Третий обнаружен в германской Баварии в 1953 году и носит имя "Золотая шляпа Эцельсдорфа-Баха", четвертый носит имя "Берлинская золотая шляпа" и его дата и место обнаружения неизвестны (вероятно Германия или Швейцария), в музей он попал с аукциона древностей с 1996 году.

Как видно из названий, в археологии эти предметы называют шляпами, но на самом деле их назначение и поныне остается неизвестным. Возраст всех четырех артефактов оценивается в 3-4 тысячи лет.

Немало комментаторов в сети предполагают, что все это является не более чем древними ритуальными фаллосами, однако ученые эту версию даже не рассматривают. Во-первых потому что все эти конусы полые, то есть ими что-то накрывали, во-вторых три из них имеют заостренный верх.

В длину конусы от 29 см до 88 см, весят от 285 до 490 граммов, сделаны из тонкого листового золота.

Узоры, покрывающие все эти конусы тоже очень необычные. Это не просто узоры ради визуальной красоты, в них есть симметрия и упорядочность. Особенно необычные узоры на "шляпе Эцельсдорфа", где есть изображения кругов (солнца?) и колес со спицами. А про узоры берлинского конуса есть даже версия, что перед нами уникальный астрономический календарь, подсчитывающий лунные и солнечные дни.

Что еще более любопытно, так это то, что узоры на конусах очень похожи на узоры так называемой "твердой накидки" из Уэльса, которая была создана из листового золота около 3,5 тысяч лет назад, то есть примерно в те же века, что и золотые конусы.

Эту "накидку" раскопали в 1833 году на холме Bryn yr Ellyllon, что переводится как "Холм фей" или "Холм гоблинов". Накидка была надета на скелет человека, но от скелета остались совсем немного.

И конусы и накидка показывают, что они были созданы единой и богатой культурой, по всей вероятности прото-кельтской, о которой известно очень мало. Есть еще артефакты, связанные с тем же самым стилем и они были найдены в той же Германии — это так называемый Эберсвальдский клад, состоящий из 8 золотых чаш с узорами и множества тонких золотых браслетов из проволоки для рук и ног.

Эберсвальдский клад считается одной из самых важных европейских археологических находок бронзового века. Ныне он хранится в России, куда был вывезен из Германии после конца Второй Мировой войны.

Сторонники альтернативной истории связывают золотые конусы с древними неолитическими каменными строениями Британии и других стран Европы. По их словам в таких сооружениях как Стоунхендж или Ньюгрейндж есть специальные отверстия в камнях, в которые вероятно вставлялись эти конусы.

Помещенные в эти отверстия конусы якобы "подзаряжались энергией камней" и могли создавать красивое золотое свечение, которое окутывало эти каменные строения и придавало им мистически красивый вид.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Три конуса были найдены в Германии, один во Франции. Первый был найден в Германии в 1835 году и получил название "Золотая шляпа Шифферштадта", второй найден в 1844 году в Авантоне, Франция и получил название "Авантон Вьен". Третий обнаружен в германской Баварии в 1953 году и носит имя "Золотая шляпа Эцельсдорфа-Баха", четвертый носит имя "Берлинская золотая […]