Астрофизик заявил, что создал прототип Машины Времени

При этом Маллет специально уточнил, что он прекрасно знает, что согласно теории относительности Эйнштейна, можно путешествовать лишь в Будущее, а не в Прошлое, однако он идет против этой теории и на его Машине можно будет отправиться в прошлое и посмотреть на своих предков.

Машина Времени Маллета основана на работе лазеров, которые скручивают пространство и время.

В интервью CNN в начале января 2020 года Маллет заявил, что на идею о создании Машины времени его вдохновила трагическая гибель его собственного отца, который умер, когда Маллету было всего 10 лет. После этого в течении последующих более 60 лет Маллет мечтал снова увидеть отца наяву.

Рональд (Рон) Маллет

Отец Маллета был человеком прогрессивным и несмотря на постоянные проблемы с деньгами, всеми силами поощрял увлечения сына наукой и чтением книг. Через год после смерти отца Рон Маллет случайно наткнулся на хорошо иллюстрированную книгу "Машина времени" Герберта Уэллса и и с тех пор только и мечтал как о создании такой же машины.

Маллет всю жизнь специализировался на исследовании черных дыр и общей теории относительности Эйнштейна о пространстве, времени и гравитации. После окончания школы он поступил на службу ВВС США и четыре года провел во Вьетнаме, но потом все-таки решил поступать в университет. Он получил степень бакалавра в области физики, а потом степень магистра и докторскую степень по теории Эйнштейна.

Его первое изобретение было основано на лазерах и было применено в конструкции реактивных двигателей компанией United Technologies, производящей самолеты.

Рон Маллет в детстве с родителями

О своих амбициях создать Машину Времени Рон Маллет начал публично говорить около пары десятилетий назад, когда Университет Коннектикута перевел его на должность штатного профессора и предоставил право на свои разработки без страха увольнения.

Рон Маллет говорит, не боится, что прослывет "Безумным профессором" и станет объектом для насмешек, для него лишь главное, чтобы его работе по созданию прототипа Машины времени никто не мешал.

Однако на самом деле вместо насмешек он стал получать письма от людей со всего мира, где они тоже высказывались о своем желании побывать в прошлом. После этого Маллет решил, что подобные мысли вероятно являются универсальными для множества людей.

Вкратце, как выглядело бы типичное путешествие во времени согласно теории относительности Эйнштейна: Согласно этой теории, время может зависеть от скорости и если мы посадим астронавтов в ракету, которая путешествует на скорости, близкой к скорости света, то для них время будет течь иначе, чем для всех остальных людей на Земле. И когда астронавты бы вернулись на Землю через несколько лет, они бы узнали, что на Земле тем временем прошло уже несколько десятков лет.

Но что если мы хотим отправиться в прошлое, а не будущее?

По словам Маллета, и тут все тоже зависит от замедляющей время гравитации, только в этом случае время придется согнуть в петлю, то есть создать своего рода временной туннель с двумя "порталами", по которому можно будет путешествовать в прошлое и обратно.

А чтобы согнуть время можно использовать специальные кольцевые лазеры. И Маллет по его словам уже создал прототип устройства с такими лазерами, которые влияют на время и пространство.

Малет также вывел теоретическое уравнение, согласно которому доказывается, что подобное будет работать.

"Циркулирующий пучок лазеров может начать действовать как Машина времени и вызывает скручивание времени, что позволяет вам вернуться в прошлое. Правда есть одна крупная загвоздка, вы потом можете вернуться обратно из прошлого, но попадете как раз в тот момент, когда вы включаете машину", — рассуждает Маллет.

Сейчас Маллет трудится над решением этой загвоздки.

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