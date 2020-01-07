«Зажги свечу и помолись»: Пугачева обратилась к россиянам

07.01.2020, 9:51, Разное

7 января православные христиане по всему миру отмечают Рождество Христово. Многие российские звезды обратились к поклонникам в этот светлый праздник, в их числе была и Алла Пугачева.

Артистка сделела важное заявление в «Инстаграме». «Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством», – написала певица. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена часть ее лица.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 6 Янв 2020 в 12:03 PST

Материал дополняется.



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