«Зажги свечу и помолись»: Пугачева обратилась к россиянам

7 января православные христиане по всему миру отмечают Рождество Христово. Многие российские звезды обратились к поклонникам в этот светлый праздник, в их числе была и Алла Пугачева.
Артистка сделела важное заявление в «Инстаграме». «Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством», – написала певица. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена часть ее лица.
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