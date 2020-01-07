Календарь: 7 января — Праздник Рождества Христова

Сегодня отмечается один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.
Оно стал торжеством после крещения Руси князем Владимиром в конце X века. В современной России Рождество оказалось официальным праздником в 1991 году, когда 7 января стало нерабочим днем. Народные традиции празднования Святок от Рождества до Крещения коренятся в славянских обычаях празднований зимнего солнцестояния.
Обязательными атрибутами праздника были переодевания (ряженье с использованием шкур, масок и рогов), колядование (посещения домов группой односельчан, которые исполняли «благопожелательные» приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получали угощение), колядные песни, или колядки, молодежные игры и гадания. На рождественском столе традиционными являются блюда из свинины: холодец, зажаренный поросенок, фаршированная свиная голова, жаркое. Подаются также запеченные птицы и рыбы, жареное и печеное мясо. Хозяйки начиняют мясом разнообразные пироги: калачи, ватрушки, колобки, кулебяки, курники, расстегаи и пр.
События дня:
1610 г. — Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера.
1852 г. — в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская ёлка.
1989 г. — наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором.
Именинники:
Илья, Кристина, Мария, Михаил.
Родились:
Мария Миронова (1911–1997 гг.) — актриса театра, кино и эстрады, мать Андрея Миронова.
Николас Кейдж (1964 г.) — американский актёр, режиссёр, продюсер.
Екатерина Семёнова (1961 г.) — советская и российская эстрадная певица, композитор и киноактриса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сегодня отмечается один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Оно стал торжеством после крещения Руси князем Владимиром в конце X века. В современной России Рождество оказалось официальным праздником в 1991 году, когда 7 января стало нерабочим днем. Народные традиции празднования Святок от Рождества до Крещения коренятся […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин согласился с идеей отдавать дела педофилов и чиновников под суд присяжных / 10 декабря
- «Союз» для нового пилотируемого запуска доставили на Байконур / 27 ноября
- Times — польские школьники посвятили Освенциму танцевальное представление / 2 января
- «Боль, которую я сейчас чувствую, невыносима». Мадонна отменила концерты тура «Мадам Икс» / 28 ноября
- Еще одна сотрудница Минкульта заявила, что давала показания по делу «Седьмой студии» под давлением / 5 декабря
- Княжицкий об суде с Медведчуком: Буду требовать извинений у этого антиукраинского фантазера / 29 ноября
- Енот покусал девочку в Екатеринбурге / 4 января
- Священник призвал женщин отказаться от ЭКО в пользу усыновления / 6 декабря