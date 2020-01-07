Календарь: 7 января — Праздник Рождества Христова

Сегодня отмечается один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

Оно стал торжеством после крещения Руси князем Владимиром в конце X века. В современной России Рождество оказалось официальным праздником в 1991 году, когда 7 января стало нерабочим днем. Народные традиции празднования Святок от Рождества до Крещения коренятся в славянских обычаях празднований зимнего солнцестояния.

Обязательными атрибутами праздника были переодевания (ряженье с использованием шкур, масок и рогов), колядование (посещения домов группой односельчан, которые исполняли «благопожелательные» приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получали угощение), колядные песни, или колядки, молодежные игры и гадания. На рождественском столе традиционными являются блюда из свинины: холодец, зажаренный поросенок, фаршированная свиная голова, жаркое. Подаются также запеченные птицы и рыбы, жареное и печеное мясо. Хозяйки начиняют мясом разнообразные пироги: калачи, ватрушки, колобки, кулебяки, курники, расстегаи и пр.

События дня:

1610 г. — Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера.

1852 г. — в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская ёлка.

1989 г. — наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором.

Именинники:

Илья, Кристина, Мария, Михаил.

Родились:

Мария Миронова (1911–1997 гг.) — актриса театра, кино и эстрады, мать Андрея Миронова.

Николас Кейдж (1964 г.) — американский актёр, режиссёр, продюсер.

Екатерина Семёнова (1961 г.) — советская и российская эстрадная певица, композитор и киноактриса.

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Последнее: Сегодня отмечается один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Оно стал торжеством после крещения Руси князем Владимиром в конце X века. В современной России Рождество оказалось официальным праздником в 1991 году, когда 7 января стало нерабочим днем. Народные традиции празднования Святок от Рождества до Крещения коренятся […]