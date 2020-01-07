Ризатдинова показала сына от Онищенко

07.01.2020, 9:42, Новости дня

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в Stories Instagram показала своего сына Романа.

Вместе они посетили шоу «Тайна новогодних игрушек» во Дворце искусств «Украина» в Киеве.

Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Анна Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он отец ребенка.

В феврале 2018 года в интервью телеканалу «1+1» Ризатдинова рассказывала, что они с Онищенко поженились, он летом 2018 года опроверг эту информацию.

Против Онищенко, которому в марте исполнилось 50 лет, в Украине открыто уголовное производство. Он с 2016 года проживает за границей. У бизнесмена есть сын и дочь от предыдущих отношений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в Stories Instagram показала своего сына Романа. Вместе они посетили шоу «Тайна новогодних игрушек» во Дворце искусств «Украина» в Киеве. Фото: anna_rizatdinova / Instagram Фото: anna_rizatdinova / Instagram Анна Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он отец ребенка. В феврале 2018 года в интервью телеканалу «1+1» Ризатдинова рассказывала, что они с […]

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