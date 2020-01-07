Мнение: Персы на острие священной битвы

Древний народ оказался на острие битвы с мировым жандармом – империей зла, на острие освободительного движения народов планеты.

Она замерла в ожидании реакции Ирана (страны ариев) на террористический акт «светоча демократии». Его ситуативные союзники: Россия, Китай, Турция хоть и осудили убийство американцами иранского военного — национального героя, но в этой ситуации не станут ввязываться в войну с планетарным гегемоном. Совместные военно-морские учения (возможно и подтолкнувшие к убийству национального героя Ирана) – это одно, а риск ядерного конфликта – совсем другое.

Более того — многие и в «союзниках» наблюдают за происходящим в Персидском заливе как за спортивным матчем или за компьютерной игрой, мысленно подстрекая участников далекого (казалось бы) конфликта, а кто-то даже радуется сиюминутным выгодам (вроде подорожания нефти). Наблюдают или радуются, не понимая, что если персы уже воюют на острие битвы, то остальные – уже идут по лезвию бритвы. Ведь как дальше выйдет – никому неизвестно: и перед первой мировой мало кто хотел воевать из-за убийства какого-то австрийского эрц-герцога, но очень многим тогда пришлось, а затронуло всех.

«Цепь из взрывпакетов», ведущая к мировому пожару, поддожена янки открыто – нагло, наплевав на все и вся, по праву сильного – по «закону прерий».

Убийство Сулеймани – в этой цепи первое звено, взрывы самодельных ракет шиитского ополчения Ирака у американского посольства и баз США – еще не второе, но каждый новый день чреват вторым и последующими.

Не реагировать на убийство своего героя – борца с проамериканскими террористами ИГИЛ и прочими головорезами от «демократов», Иран не сможет: в противном случае его власти не только утратят народную поддержку, но сами себя уважать перестанут, да и перед всем миром «лицо потеряют». Хотя в сложившихся обстоятельствах угрозы гуманитарной катастрофы (как минимум для одного региона планеты) это, по большому счету, не важно.

Возможно, у руководства Ирана хватит выдержки пройти по лезвию бритвы и не свалить свою страну в пропасть, ведь силы не равны. Уже МИД Германии призывает Тегеран не мстить — аналог из культовой «Бригады»… А Трампу крови и разрушений мало — предупреждает об уничтожении 52 намеченых целей в случае иранского возмездия: «тварь дрожащая права не имеет«. Тем более, на какую-то «священную месть».

Но где и когда выдержка и благоразумие побеждали при священной мести? А ее знамя уже заалело над главной мечетью Ирана. Гордый древний народ не стерпит унижения. Хотя он и окружен американскими базами еще больше, чем Россия. И видимость отмщения его не успокоит. Как и любые переговоры по «ядерной сделке» с любым результатом. Честь за доллары не продается. Зато персов, вероятно, устроит возмездие в виде изгнания главного террориста планеты из Ирака (чей парламент уже ответил заокеанским убийцам) и со всего Ближнего Востока, эта цель — святая. И если ее персы добьются – это изменит мир.

Да, Иран имеет полное моральное право (о бездействующем международном всерьез не вспоминают, формально в Совбез ООН жалуются) ответить на агрессию. Но и на иранскую реакцию (несмотря на предупреждения персов не отвечать на их священную месть для избежания еще худших последствий для агрессора) уже Трамп не ответить не сможет – ведь тогда уже он «лицо потеряет», а терять его в год выборов – политической смерти подобно.

Или политическая смерть одного американского президента предпочтительнее реальной смерти тысяч, если не миллионов?

Тем более, что глобальной пропаганде Запада не составит труда любую «конфузию в викторию» превратить. Вот только эта пропаганда принадлежит врагам Трампа, а они любую его «пэрэмогу» превратят в «зраду». Кого реально (кроме тех, кого реально война не коснулась) интересует «ехать»? Главное — нарисованные в мониторах и на экранах «шашечки».

Трамп создал (или допустил в окружении подстрекателей) ситуацию, заложником которой стал весь мир. «Ковбою» и отвечать. Захочет ли? Или хотя бы поймет?

Вопросы риторические – поэтому мир на грани…

Источник: Конт

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