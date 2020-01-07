Мнение: Проект «Грета Тунберг» сдулся, не успев взлететь

Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига.

Смех смехом, а ведь проект «Грета Тунберг» не взлетел – теперь это стало окончательно ясно.

Нет, с формальной точки зрения все обстоит прекрасно. Пристальное внимание СМИ, выступления на престижнейших площадках (включая Генассамблею ООН), статус «человека года» по версии журнала Time… С учетом того, сколь влиятельные люди стоят за шестнадцатилетней шведской девушкой и сколь внушительными ресурсами – и финансовыми, и медийными, и прочими – они обладают, тут нечему удивляться.

Но это ведь только подготовка для главного: превращения Греты в реальный инструмент влияния, который можно использовать для решения конкретных и очень серьезных задач на международной арене. А с этим как раз возникли проблемы – причем, похоже, непреодолимые.

Когда в мире началась активная медийная накачка фрекен Тунберг, в российских СМИ появилось множество публикаций (среди них были и мои) о том, насколько опасным может оказаться феномен этой девочки. Закулисные кукловоды мировой политики выбрали в качестве своей марионетки идеальный материал: юная девушка – с безупречной биографией (в силу отсутствия таковой), истово верующая в то, о чем говорит, и с рядом чрезвычайно модных диагнозов, которые делают недопустимыми любые нападки на нее (во всяком случае, на политкорректном Западе).

Однако каков результат?

Приложенные усилия не помогли, и Грета все отчетливее превращается в объект едва прикрытого осмеяния. По ней так или иначе прошлись практически все мировые лидеры, включая Путина, Трампа, Меркель и Макрона. А недавний ядовитый твит германских железных дорог, разоблачивших лицемерие экологической активистки, показателен именно тем, что он полностью укладывается в отчетливый и все более доминирующий общественно-политический тренд.

Грета не станет экологической Жанной д’Арк, как бы это не хотелось людям, стоящим за ней. А фактический провал столь масштабного и очень профессионально подготовленного проекта позволяет говорить, что речь идет о куда большем, чем просто о единичной пиар-неудаче.

По существу, мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, как она существовала последние десятилетия.

Вот уже более века человечество – как минимум наиболее развитая его часть – подвергается интенсивным манипуляциям с помощью средств массовой информации. На наших глазах этот феномен достиг своего пика – и теперь началось его движение под горку. Причем сильнее всего этот процесс затрагивает Запад и идеологию либеральной политкорректности, которые достигли в этом наивысших высот.

Причин тому множество.

Во-первых, было бы странно, если бы за сотню лет у людей не появилось подобие иммунитета против инструментов управления общественным мнением.

Во-вторых, глобализм (в первую очередь именно он) успешно достиг поставленную перед собой цель раздробить западное общество на как можно более мелкие социальные фракции и страты.

Идея изначально была крайне остроумная и даже по-своему изящная, ведь чем выше уровень солидарности в обществе, тем опаснее такая ситуация для системы в случае какого-то внутреннего кризиса – больше шансов не справиться с серьезным общественным недовольством. Истоки подобного беспокойства – еще в страхах перед революциями XVIII-XX веков. Отсюда активное дробление общества и вбивание клиньев между разнообразными социальными группами, где каждый индивид превращается в представителя потерпевшего меньшинства, будь то расовое, гендерное или еще какое.

Это действительно упрощает манипуляцию обществом, во всяком случае, в том, что касается профилактики и подавления опасных для системы массовых движений. Вот только обратной стороной феномена является то, что самим «дробителям» теперь много сложнее добиться общественной консолидации даже по необходимым им самим вопросам.

Ну а, в-третьих, отдельно стоит выделить такую проблему современной пропаганды, как дефицит героев, чьи имена и образы можно использовать для продвижения необходимых идей. И тут мы возвращаемся к девочке Грете.

Человечество всю свою историю жило на примерах реальных людей. Знаменитая максима «дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов» полностью соответствует действительности. Среди тех, чьи имена упоминаются в учебниках истории, были герои и злодеи, деспоты и освободители, трибуны, мученики, вольнодумцы и революционеры, но между ними всеми было нечто общее: они клали свои жизни – и жизни других – на алтарь того, во что верили, и на самом деле очень дорого платили за свою веру.

У новейших прогрессивных идеологических веяний с таковыми образцами для подражания наблюдается серьезный дефицит. И совсем неслучайно при анализе любой политической заварухи теперь сразу начинают обсуждать неизбежность сакральной жертвы. Вот только есть принципиальная разница между человеком, который оказался не в том месте и не в то время (а это, по существу, и есть определение сакральной жертвы), и человеком, который абсолютно сознательно отдал свою жизнь ради высшей цели. И люди прекрасно умеют отличать одно от другого – пусть даже на интуитивном уровне, и первое никогда не сможет сравниться по мощности воздействия на умы со вторым.

Совсем неслучайно Евромайдану потребовалась аж целая «небесная сотня». На Украине, как обычно, любую идею доводят до абсурда, в результате чего она превращается в пародию на саму себя.

А уж тем более у большинства современных карбонариев с претензиями нет никакого желания всходить на плаху ради своих идей. Они все больше по поездкам в первом классе и устройству детей в элитные вузы «на бюджет» специализируются.

Кстати, у консервативной пропаганды проблемы также присутствуют, но выражены на порядок меньше – и потому, что носители консервативных убеждений цепко держатся за свою идентичность, не позволяя ее размывать остромодным инновациям, и потому, что в настоящих героях нехватки по-прежнему нет. Люди, как и тысячи лет назад, готовы отдавать свои жизни за такие основополагающие вещи, как Родина, семья, честь, долг. И делают это регулярно.

К слову сказать, именно тут коренится причина, по которой у отечественной оппозиции нет никаких шансов против власти. Российские оппозиционеры являются плотью от плоти новомоднейших и прогрессивнейших идеологических тенденций – с их раздробленностью и медийно-сконструированными героями, а самая прочувствованная речь в суде Егора Жукова гроша ломаного не стоит против короткого «Это вам за пацанов» майора Филиппова.

Ирина Алкснис

Источник: Конт

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