Мнение: Доллары ФРС – настоящие и фальшивые

Наличный доллар – не только средство накопления, но и оружие экономической войны

Все хорошо знают, что производством наличных долларов занимается американский Центробанк, или Федеральная резервная система США. Только он имеет право на выпуск наличных долларов. И все долларовые купюры, сходящие со станка Федрезерва, являются законными платёжными средствами.

По оценкам американского казначейства и ФРС США, до 80% всей продукции печатного станка Федерального резерва оказывается за пределами Соединённых Штатов. Это около двух с половиной триллионов долларов. Все остальные наличные долларовые купюры (а их в мире заметно больше) по определению квалифицируются Федеральной резервной системой как фальшивые.

Конечно, оценить масштабы производства фальшивых долларов в масштабах мира не представляется возможным. Имеются лишь некоторые экспертные оценки по ряду стран, которые базируются на данных о выявлении центробанками и коммерческими банками фальшивых денежных знаков в кассовых операциях. Так, на Украине весной 2019 года, по оценкам экспертов Ассоциации банковских учреждений Украины, каждая пятая долларовая купюра (почти все номиналом 100 долларов) была фальшивой.

В списке стран, где, по оценкам экспертов, производится основная часть фальшивых долларов, входят Иран, Сирия, Северная Корея, а также Перу. Иногда добавляют Украину, Венесуэлу, Польшу, Израиль. Однако в список стран с высоким уровнем производства фальшивых долларов иногда забывают включить Соединённые Штаты. А там, как выясняется, промысел по производству таких долларов очень развит.

В 2013 году в США было арестовано 3500 человек по обвинению в изготовлении и распространении фальшивых долларов. Примечательно, что в США фальшивомонетчики предпочитают делать бумажки достоинством в 20 долларов. Их, как правило, в магазинах, кафе и других учреждениях не очень-то и проверяют (в отличие от банкнот достоинством в 100 долларов, которые изучают с использованием специальной аппаратуры). Как выясняется, и в Канаде немало мошенников. Так, в канадской тюрьме оказался некий Фрэнк Боурасса (Frank Bourassa), который на протяжении многих лет печатал на своей подпольной фабрике американские банкноты. Общий объём продукции его фабрики оценили в 250 млн. долларов. Значительная часть указанной продукции оказалась на территории США.

Однако как увязываются ФРС и фальшивые доллары? Тема засекречена, эксперты могут оперировать лишь предположениями, и версия такова: Федеральный резерв участвует в создании фальшивых долларов. Эта версия существует давно, на неё работают исторические аналогии: в прошлом денежные власти многих стран не раз прибегали к использованию фальшивых денег как инструменту ведения войны.

С одной стороны, могут использовать фальшивые деньги оккупанты; к примеру, фальшивыми рублями на территории нашей страны пользовались и Наполеон, и Гитлер.

С другой стороны, фальшивые деньги, забрасываемые в больших количествах на территорию противника, могут стать средством подрыва её денежно-кредитной и финансовой системы. Примеров достаточно. Не так давно стало известно об экономической диверсии Третьего рейха против Англии, которая была названа гитлеровцами «Операция «Бернгард»». О ней стало известно после выхода в свет в 1955 г. мемуаров одного из руководителей СС Вильгельма Хетля.

Этот высокопоставленный эсэсовец вспоминает, что в 1939 г. перед специальной группой VI-F, снабжавшей разведчиков фальшивыми документами, была поставлена задача наладить выпуск поддельных банкнот. Планировалось, что фальшивые фунты стерлингов с самолётов будут разбрасываться над Британскими островами, чтобы добиться развала английской денежной системы. Позднее план изменили, было решено продвигать фальшивые фунты через нейтральные страны. Фальшивые деньги должны были служить и финансированию военных закупок. Руководителем операции был назначен Бернгард Крюгер, сотрудник Главного управления имперской безопасности (по его имени и была названа операция).

Выпуск бумажной фунтовой продукции начался в середине 1941 года. В среднем в месяц производилось 200–250 тыс. ассигнаций, как правило, достоинством в 5, 10 и 20 (изредка – 100) фунтов стерлингов. Производство было организовано в одном из концлагерей. Сначала в нём были заняты 40 человек, потом число работников выросло до 140. Однако в полном объёме операцию по выпуску фальшивых фунтов реализовать не удалось – английская разведка узнала об операции. В конце 1944 г. группа VI-F приступила ко второй операции – изготовлению фальшивых долларов, но до окончания войны не успела наладить их массовое производство. Расшатать денежную систему Великобритании с помощью операции «Бернгард» не получилось, но для финансирования закупок она очень пригодилась. Как отмечает Вильгельм Хетль, стратегического сырья, продовольствия и даже вооружения было закуплено на сотни миллионов фальшивых фунтов стерлингов.

Имеются неоспоримые доказательства того, что Соединённые Штаты вбрасывали в начале 1990-х большие партии фальшивых долларов в экономику Ирака. В свое время «Нью-Йорк таймс» писала: «Наряду с международными экономическими санкциями, подобные действия помогли ослабить экономику страны до такой степени, что иракская валюта стала полностью бесполезной. Это ослабило власть Саддама Хусейна».

Эксперты обращают внимание, что качество фальшивок, заполонивших Ирак, было очень высоким, расходятся только в вопросе о том, откуда они поступали. Одни утверждают, что их производство было налажено в самом Ираке, другие – что эта продукция сошла с печатного станка ФРС США. Она отличается от обычной продукции американского Центробанка неуловимыми нюансами, которые известны лишь создателям фальшивок.

Похожие версии существуют по поводу фальшивых долларов в Иране, Венесуэле, некоторых других странах, режимы которых неугодны Вашингтону. Там развито фальшивомонетничество с уклоном в производство долларов. Некоторые эксперты отмечают, что подпольные мастера могут быть агентами американских спецслужб. Последние снабжают «мастеров» оборудованием, а главное, матрицами для печати – точно такими же, какие используются на двух американских предприятиях, на которых ФРС печатает долларовые купюры. То есть высокое качество фальшивой продукции гарантировано.

Не исключено, что готовые доллары могут приходить в страну прямо из США. Это доллары, напечатанные на тех же станках, что и законные банкноты. Они отличаются от «законных» двумя моментами. Во-первых, добавляется мельчайшая деталь, которую трудно распознать даже с использованием специальной аппаратуры. Во-вторых, они не отражаются в балансе ФРС США.

По разным оценкам, в России находится американских банкнот на сумму от 40 до 80 млрд. долларов. Львиная доля этих банкнот – 100-долларовые купюры. ЦБ РФ на регулярной основе даёт статистику выявленных в стране фальшивок – как российских рублей, так и иностранных валют. Вроде бы количества выявленных фальшивых долларов в России составляют гомеопатические дозы. То есть с точки зрения Центробанка проблем нет. Однако некоторые эксперты настаивают, что все или почти все поступающие в Россию наличные доллары являются «порчеными», то есть имеют такие отличительные приметы, которые известны лишь авторам этих самых примет. Другие полагают, что признаки «испорченности» следует искать в цифрах, обозначенных на купюре. Эмитент (ФРС США) в любой момент может заявить, что таких серий и номеров в его реестрах нет – со всеми вытекающими последствиями для держателей подобных долларов.

Арбитром последней инстанции, выносящим вердикт по поводу долларовых банкнот (фальшивые или нефальшивые), является Федеральная резервная система. И если она скажет, что банкноты фальшивые, то ни Лондонский, ни Стокгольмский суд оспорить это не сможет. Вот что пишут эксперты: «Риска (того, что решение ФРС кто-то опровергнет. – В.К.) здесь практически никакого нет. Во-первых, ФРС является высшей инстанцией, которая может окончательно «определить», какая из купюр с одинаковыми серийными номерами действительно выпущена ФРС, а какая (при ее 100-процентной идентичности) является якобы подделкой. Опровергнуть заключение ФРС не может никто, даже если все будут понимать, что все купюры – и «настоящие», и «поддельные» напечатаны на одном и том же станке».

Есть риск и государственного масштаба. Внедрение американской наличной валюты в денежное пространство России чревато дестабилизацией денежно-кредитной системы. На начало 2019 года в общей денежной массе РФ на иностранные денежные знаки пришлось 37%. В наличной иностранной валюте доминирует доллар. На него приходится около 30% всей совокупной наличности. Это очень высокий и опасный уровень долларизации денежной системы РФ. Наличный доллар – не только средство накопления, но и оружие дестабилизации и экономической войны.

Валентин Катасонов

Источник: Конт

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