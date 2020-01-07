Мнение: Путин нас обкрадывает

Случайно наткнулся на эту статью. Понял, что не могу ею не поделится. Потому что в ней всё кратко, чётко и по делу
Постоянно в комментариях пишут о том, что Путин нас обкрадывает. Что доходы от нефти и газа получают только олигархи, что душит налогам и так далее. Но на сколько нас может обкрадывает Путин?
Нефть
Нефти добывается на каждого россиянина 2 барреля в месяц, продаётся 1. Итого доход 60 баксов. Если вычесть себестоимость в размере 20 баксов, останется всего $40!
Газ
Газа. Добыча 730 млрд кубометров в год, 200 млрд экспорт. Продажа всего газа даёт +100 долларов на каждого россиянина. Только экспорта 30 долларов. Если учесть себестоимость, то остаётся всего $18!
Налоги
Весь бюджет России (из которого и идёт воровство чиновников) составляет около 11 000 рублей в месяц на душу населения.
Резервные фонды
Дают вклад около $20 на каждого человека в месяц.
Резюме
Государство распределяет 14000 рублей ежемесячно на душу населения. К этому ещё добавляется ПФР 20% и соцстрах 6%.
Даже если раздать все эти деньги, сильно богатыми россияне не станут, но все станет платным — дороги, медицина, образование. Армия … не знаю как армию финансировать.
И кто бы не пришёл в руководство страны — новый Путин, Навальный или Зеленский — законы экономики не обойдёшь. Так работает любое государство. А наш уровень жизни определяется нашими богатствами (доступными!), нашим населением и производительностью труда.
И завязывайте с разговорами, что государство вам должно! Государство — это мы с вами. Я вам что-то должен или вы мне что-то должны?
(с) Все о финансах
https://zen.yandex.ru/media/na…
Источник: Конт
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