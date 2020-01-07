Мнение: Путин нас обкрадывает





Случайно наткнулся на эту статью. Понял, что не могу ею не поделится. Потому что в ней всё кратко, чётко и по делу

Постоянно в комментариях пишут о том, что Путин нас обкрадывает. Что доходы от нефти и газа получают только олигархи, что душит налогам и так далее. Но на сколько нас может обкрадывает Путин?

Нефть

Нефти добывается на каждого россиянина 2 барреля в месяц, продаётся 1. Итого доход 60 баксов. Если вычесть себестоимость в размере 20 баксов, останется всего $40!

Газ

Газа. Добыча 730 млрд кубометров в год, 200 млрд экспорт. Продажа всего газа даёт +100 долларов на каждого россиянина. Только экспорта 30 долларов. Если учесть себестоимость, то остаётся всего $18!

Налоги

Весь бюджет России (из которого и идёт воровство чиновников) составляет около 11 000 рублей в месяц на душу населения.

Резервные фонды

Дают вклад около $20 на каждого человека в месяц.

Резюме

Государство распределяет 14000 рублей ежемесячно на душу населения. К этому ещё добавляется ПФР 20% и соцстрах 6%.

Даже если раздать все эти деньги, сильно богатыми россияне не станут, но все станет платным — дороги, медицина, образование. Армия … не знаю как армию финансировать.

И кто бы не пришёл в руководство страны — новый Путин, Навальный или Зеленский — законы экономики не обойдёшь. Так работает любое государство. А наш уровень жизни определяется нашими богатствами (доступными!), нашим населением и производительностью труда.

И завязывайте с разговорами, что государство вам должно! Государство — это мы с вами. Я вам что-то должен или вы мне что-то должны?

(с) Все о финансах

https://zen.yandex.ru/media/na…





Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Древний народ оказался на острие битвы с мировым жандармом – империей зла, на острие освободительного движения народов планеты. Она замерла в ожидании реакции Ирана (страны ариев) на террористический акт «светоча демократии». Его ситуативные союзники: Россия, Китай, Турция хоть и осудили убийство американцами иранского военного — национального героя, но в этой ситуации не станут ввязываться в […]