СМИ сообщили о намерении США направить шесть самолетов и 200 военных на Ближний Восток

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 из-за напряженности с Ираном. Об этом информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей военного ведомства.

Издание отмечает, что Пентагон планирует направить в регион 200 военных, которые в данный момент базируются в итальянском городе Виченца. Некоторые из них будут обеспечивать безопасность американского посольства в Бейруте. Самолеты прибудут в регион в течение ближайших дней, передает РИА «Новости».

Между тем, телеканал CNN сообщил, что бомбардировщики будут размещены на острове Диего-Гарсия (заморская территория Великобритании в Индийском океане). Отмечается, что данное место было выбрано из-за расположения за пределами досягаемости иранских ракет.

По данным Wall Street Journal, после отправки дополнительного контингента число военнослужащих США на Ближнем Востоке будет более 80 тыс. человек.

Напомним, по данным Reuters, возглавляемая США международная коалиция ранее уведомила власти Ирака о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск. Однако глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака.

Ранее парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.

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