Глава Пентагона заявил, что американские военные не будут нарушать законы войны

Военнослужащие США не будут нарушать законы вооруженных конфликтов и наносить удары по культурным объектам Ирана. Об этом в комментарии журналистам заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает русская служба «Голоса Америки».

На вопрос, являются ли культурные объекты целью ударов со стороны США, Эспер ответил журналистам: «Мы будем следовать законам вооруженных конфликтов».

Согласно международному праву нападение на культурные объекты считается военным преступлением. Об этом говорится в резолюции Совета Безопасности ООН и Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей.

4 января американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США. Трамп не уточнил, о каких целях идет речь, но сообщил, что некоторые из них «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры».

Это заявление прозвучало на фоне эскалации в отношениях с Ираном, связанной с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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