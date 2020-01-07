Гоген Солнцев показал пожилую супругу Екатерину Терешкович в откровенном наряде

Эпатажный и скандально известный отечественный шоумен Гоген Солнцев на странице в Instagram опубликовал новое фото пожилой супруги. В кадре 65-летняя Екатерина Терешкович запечатлена в откровенном наряде – боди и колготах в купную сетку.

Задолго до Нового года Гоген Солнцев отправил Екатерину Терешкович в столичную клинику, где она проходила лечение от алкогольной зависимости, а сам в это время улетел за границу, периодически публикуя в соцсети фото из солнечных стран. В недавнем посте шоумен написал, что уже соскучился по снегу и непогоде, а потому вскоре вернётся в Москву. Также он вспомнил о Екатерине Терешкович, заметив, что супруга провела праздники в трезвом виде и назвав её за это «умницей». К публикации Солнцев прикрепил фото пожилой возлюбленной, запечатлённой возле мотоцикла в сапогах на высоком каблуке, ярко-красном боди, чёрных колготах в сетку и с обритой налысо головой.



В комментариях подписчики восхищаются фигурой Екатерины Терешкович, говоря, что несмотря на зависимость в прошлом и отсутствие волос на голове, она выглядит «сексуально». Другие же, напротив, с возмущением пишут о возрасте супруги Гогена Солнцева, в котором женщине стоит быть «скромнее» и не сниматься в столь «провокационных» образах.

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