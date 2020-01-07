Эксперт назвал причины превосходства iPhone 11 над Xiaomi Mi 9

Один из экспертов решил протестировать iPhone 11 и сравнить его с Xiaomi Mi 9. Он выделил несколько превосходств устройства от Apple и назвал главные недостатки флагмана китайской корпорации.

Владелец двух устройств сначала протестировал функцию распознавания лица Face ID. iPhone 11 буквально мгновенно разблокировался, а вот телефону под управлением Android потребовалось на это гораздо больше времени. Ещё одним главным недостатком этого функционала у Xiaomi Mi 9 является невозможность совершать операции с денежными средствамия, и для подтверждения всё равно придётся использовать отпечаток пальца. В Apple же уверены в безопасности своего Face ID и поэтому любые переводы можно подтверждать без особых трудностей.

Гораздо больше возможностей iPhone 11 демонстрирует, когда дело доходит до настройки яркости и цветопередачи экрана. Xiaomi Mi 9 может только сделать общий тон холоднее или теплее, в зависимости от окружения, а с яркостью придётся работать вручную. Смартфон Apple может автоматически не только менять яркость, но и насыщенность цветов и контрастность, в зависимости от окружающего освещения. За это отвечает функция True Tone. Управление жестами в Xiaomi Mi9 оставляет желать лучшего, а вот в iPhone 11 это нововведение реализовано на достойном уровне.

В завершении эксперт отметил, что операционная система Android пестрит рекламными баннерами без возможности отключить их полностью. В iOS практически отсутствует рекламный контент, а тот, что имеется, можно легко отключить одной кнопкой. Также в Apple позаботились о полном переводе интерфейса системы, чем часто грешит ОС от Google. iPhone 11 заметно быстрее передаёт любые файлы, а управлять им одной рукой заметно удобнее. Также в нём грамотнее реализован родительский контроль и взаимодействие с другими устройствами.

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