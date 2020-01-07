Путин поздравил россиян с Рождеством

07.01.2020, 9:19, Новости дня

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, пожелав им здоровья и благополучия.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», – сказано в поздравлении на сайте президента.

Там отмечено, что «в светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение».

Кроме того, в поздравлении подчеркнуто, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии РФ играют «огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, сбережении нашего исторического, культурного наследия, воспитании молодежи». Уточняется, что их плодотворная работа заслуживает «самого глубокого признания».

Ранее президент Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении. Позже он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.



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