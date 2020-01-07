Раскрыт пол второго ребенка Тарасова и Костенко

07.01.2020, 9:18, Разное

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко раскрыли пол второго малыша. Жена спортсмена опубликовала ролик, сделанный во время вечеринки в честь предстоящего рождения ребенка. На видеозаписи глава семейства лопнул большой шар, в котором оказались розовые конфетти – знак, что будет девочка.

«В День Рождества, в самое трепетное и волшебное время, хотелось бы поздравить всех и поделиться нашей невероятной радостью! Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках. И да, любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет еще одна малышка!», – поделилась с поклонниками модель.

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Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 6 Янв 2020 в 1:00 PST

Напомним, о грядущем пополнении в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко стало известно осенью прошлого года. У пары также есть дочь Милана. Малышка появилась на свет в июле 2018 года.



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