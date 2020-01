Ельченко вручил Трампу верительные грамоты и официально возглавил посольство Украины в США

Посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко вручил верительные грамоты от украинского президента Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу. Об этом Ельченко сообщил в Twitter 6 января.

Ельченко официально возглавил украинскую дипломатическую миссию в Штатах.

«Для меня честь представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расти на пользу обеим нациям», – заявил посол.

Presented my credentials from ⁦@ZelenskyyUa⁩ to ⁦@realDonaldTrump⁩ today. Honored to represent in which always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2

— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 6, 2020

18 декабря Зеленский подписал указ о назначении Ельченко послом Украины в США. Он возглавлял представительство Украины при Организаци Объединенных Наций с декабря 2015 года. До этого был послом Украины в России.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

