Ельченко вручил Трампу верительные грамоты и официально возглавил посольство Украины в США

Посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко вручил верительные грамоты от украинского президента Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу. Об этом Ельченко сообщил в Twitter 6 января.
Ельченко официально возглавил украинскую дипломатическую миссию в Штатах.
«Для меня честь представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расти на пользу обеим нациям», – заявил посол.
Presented my credentials from @ZelenskyyUa to @realDonaldTrump today. Honored to represent in which always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2
— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 6, 2020
18 декабря Зеленский подписал указ о назначении Ельченко послом Украины в США. Он возглавлял представительство Украины при Организаци Объединенных Наций с декабря 2015 года. До этого был послом Украины в России.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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