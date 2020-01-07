В Черкасской области мужчина сообщил о минировании нескольких объектов в рождественский вечер, его задержали

Полицейские в Черкасской области задержали мужчину, который в рождественский вечер заявил о минировании нескольких объектов в Монастырищенском районе, сообщила 6 января пресс-служба областной полиции.

«При обследовании объектов взрывоопасных предметов обнаружено не было. Вместе с тем оперативные работники во время проведения розыскных мероприятий установили и задержали мужчину, который предоставила ложное сообщение о заминировании. Во время разговора с работниками полиции мужчина признался в содеянном, но зачем предоставил ложное сообщение о заминировании, не объяснил», – сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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