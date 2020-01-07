Ученые предсказали изменения во внешности человека из 2100 года

Ученые из США предсказали изменения во внешности человека, живущего в 2100 году. Они создали подробную виртуальную модель женщины и назвали её «Минди».

Из-за постоянного использования современных гаджетов и сидячего образа жизни кардинально изменится осанка, что приведёт к появлению горба. Шея станет в разы толще и массивнее. Это позволит компенсировать постоянный наклон головы. Локтевые суставы и кисти потеряют былую мобильность и зафиксируются под одним углом, а пальцы станут больше напоминать когти. Такие изменения необходимы для более удобного использования устройств будущего.

Эволюционные изменения затронут не только осанку с руками и пальцами. Изменению подвергнутся и глаза. Из-за постоянного и не очень полезного излучения от гаджетов у человека появится второе веко, похожее на то, что используют животные. Оно позволит защитить сетчатку и сохранить зрение.

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