Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

Отечественная модель Анастасия Костенко на странице в Instagram опубликовала новое видео, показав праздничную вечеринку. В ходе мероприятия Дмитрий Тарасов узнал пол будущего новорожденного — второй дочери, выразив небольшое удивление, а затем неподдельную радость.

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара пояснила об ожидании ещё одного малыша. Пол новорожденного супруги не раскрывали, однако из недавно обнародованного моделью ролика стало известно, что семья пополнится еще одной девочкой. Узнал об этом футболист на вечеринке, лопнув воздушный шар с конфетти розового цвета внутри. Сначала на его лице появилось удивление, но потом – радость.

Кстати, по словам Анастасии Костенко, её мечтой было рождение в семье дочерей-погодок и она исполнилась. Модель также призналась, что Дмитрий Тарасов раньше жены и тестов узнал о её беременности, заметив все признаки «интересного положения».

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