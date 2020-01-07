Алла Пугачёва поздравила всех с Рождеством: «Зажги свечу и помолись»

Популярная отечественная исполнительница, Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва на странице в Instagram поздравила всех с Рождеством. Знаменитость призвала россиян «зажечь свечу и помолиться» в один из самых светлых и важных праздников в году.

Алла Пугачёва опубликовала в соцсети селфи с запечатлённой частью лица, а в подписи к посту написала поздравление с наступающим Рождеством. Некоторые подписчики сравнили знаменитость в кадре с Джокондой, кисти итальянского художника Леонардо да Винчи, отметив одинаково загадочное выражение глаз.

В комментариях фолловеры пишут ответные поздравления Алле Пугачёвой и её семье, желая всем здоровья, мира и благополучия. «Отметились» под публикацией и отечественные звёзды. Так, Игорь Крутой, Николай Басков, Алика Смехова, Юлия Высоцкая и другие знаменитости оставили под постом «эмодзи» в виде сердец и сложенных в молитве ладоней.

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