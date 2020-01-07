Саудовская Аравия призвала к деэскалации в регионе после убийства Сулеймани

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан призвал к деэскалации в регионе после убийства Сулеймани. Об этом он заявил 6 января на брифинге в Эр-Рияде, сообщает Reuters.

По его словам, Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы ситуация в регионе не обострялась.

Фейсал бин Фархан добавил, что «ситуация очень опасна», и нужно осознавать риски, которые угрожают не только региону, но и широкой глобальной безопасности.

Он выразил надежду на то, что все стороны конфликта не допустят дальнейшей эскалации напряженности и предпримут все шаги, чтобы не допустить провокаций.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп. Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

В этот день в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут решительно отвечать на возможные провокации Ирана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан призвал к деэскалации в регионе после убийства Сулеймани. Об этом он заявил 6 января на брифинге в Эр-Рияде, сообщает Reuters. По его словам, Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы ситуация в регионе не обострялась. Фейсал бин Фархан добавил, что «ситуация очень опасна», и нужно осознавать риски, которые угрожают […]