В Одесской области три человека погибли из-за пожара в строительном вагончике

Три человека погибли из-за пожара в Одесской области, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«7 января в 5.52 в поселке городского типа Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли три человека», – сказано в сообщении.

В 6.37 подразделения ГСЧС пожар ликвидировали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Три человека погибли из-за пожара в Одесской области, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «7 января в 5.52 в поселке городского типа Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли три человека», – сказано в сообщении. В 6.37 подразделения ГСЧС пожар ликвидировали. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»