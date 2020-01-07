Дети погибли при пожаре под Ярославлем

В Борисоглебском районе Ярославской области при пожаре в частном жилом доме трое детей погибли, еще два человека пострадали.

«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населенном пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», – сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА «Новости».

Он отметил, что двое пострадавших доставлены в Борисоглебскую центральную районную больницу.

Пожар на площади около 25 квадратных метров был потушен в 5.15. К ликвидации последствий привлекались 23 человека и восемь единиц техники.

Ранее в Югре полицейский спас трех детей из горящего аварийного дома.

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Последнее: Три человека погибли из-за пожара в Одесской области, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «7 января в 5.52 в поселке городского типа Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли три человека», – сказано в сообщении. В 6.37 подразделения ГСЧС пожар ликвидировали. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»