Сябитова рассказала о гадании на кофейной гуще под Рождество

Роза Сябитова в честь Рождества пояснила подписчикам о гадании на кофейной гуще. Соответствующую публикацию телеведущая разместила в Instagram.
Как сказала звезда передачи «Давай поженимся!», она знает, что перед праздником подобные «пророчества» считаются грехом. Тем не менее, Сябитовой также известно, что гадания будут наиболее правдивыми, если попытаться найти суженого. По словам российской свахи, ей больше всего нравится гадать на кофейной гуще, ведь процесс очень загадочный и интересный. Перед началом напиток следует пить медленно, не добавляя сахар. Чтобы получилось изображение, нужно пустую чашку взять в левую руку, после чего сделать 2-3 движения по часовой стрелке. Затем необходимо движением от себя поставить чашку на блюдце, и сделать это нужно так, чтобы один край был на донышке последнего, а второй – на краю. Далее кружка должна минуту постоять, а затем ее следует поворачивать той же левой рукой. Лишь после этого можно гадать по рисунку.
Сябитова предупредила фолловеров, что не является в этом деле специалистом, однако некоторые «пророчества» разгадать способна. Телеведущая призвала подписчиков присылать ей кадры своих трудов.
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Последнее: Роза Сябитова в честь Рождества пояснила подписчикам о гадании на кофейной гуще. Соответствующую публикацию телеведущая разместила в Instagram. Как сказала звезда передачи «Давай поженимся!», она знает, что перед праздником подобные «пророчества» считаются грехом. Тем не менее, Сябитовой также известно, что гадания будут наиболее правдивыми, если попытаться найти суженого. По словам российской свахи, ей больше всего […]
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