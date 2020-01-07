SpaceX вывела в космос 60 спутников Starlink

Американская компания SpaceX сообщила о выводе в космос 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9.

«Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден», – сказано в заявлении компании, передает ТАСС.

Ракета Falcon 9 стартовала в понедельник в 21.19 (05.19 вторника мск) с пускового комплекса SLC 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Отмечается, что спутники, предназначенные для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, будут размещены на высоте 290 км.

Ранее ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink в ноябре.

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Последнее: Американская компания SpaceX сообщила о выводе в космос 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9. «Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден», – сказано в заявлении компании, передает ТАСС. Ракета Falcon 9 стартовала в понедельник в 21.19 (05.19 вторника мск) с пускового комплекса SLC 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал […]