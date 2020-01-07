SpaceX вывела в космос 60 спутников Starlink

07.01.2020, 8:19, Новости дня

Американская компания SpaceX сообщила о выводе в космос 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9.

«Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден», – сказано в заявлении компании, передает ТАСС.

Ракета Falcon 9 стартовала в понедельник в 21.19 (05.19 вторника мск) с пускового комплекса SLC 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Отмечается, что спутники, предназначенные для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, будут размещены на высоте 290 км.

Ранее ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink в ноябре.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американская компания SpaceX сообщила о выводе в космос 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9. «Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден», – сказано в заявлении компании, передает ТАСС. Ракета Falcon 9 стартовала в понедельник в 21.19 (05.19 вторника мск) с пускового комплекса SLC 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика