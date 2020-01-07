На Донбассе были ранены двое украинских бойцов – штаб ООС

В течение 6 января на Донбассе получили ранения двое украинских военных, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«6 января вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 6 января в результате вражеского обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. С начала этих суток периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», – сказано в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В течение 6 января на Донбассе получили ранения двое украинских военных, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил. «6 января вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… […]