«Серьезные проблемы»: появились данные о госпитализации Лукашенко

Ясновидящая заявила, что в наступившем 2020-м году судьба президента Белоруссии не сильно изменится. Александр Лукашенко продолжит работать на высоком посту. Он будет и дальше отлаживать механизм работы государства.
«Я бы сказала, что он хозяйственник и хозяин свой страны, так как четко понимает, какая должна быть его страна, что кому нужно и как надо действовать. Все выполняют поставленные им задачи, всем этим он четко руководит и у него все это работает без сбоя. В этом он просто мастер», – отметила Марианна Абравитова.
Жизнь Александра Лукашенко вне политики также сложится весьма удачно. Президент Белоруссии будет жить долго и хорошо: «Жизнь у него будет долгой, да и все члены семьи жить будут хорошо. Более того, он сам по себе живет и наслаждается. Он знает толк в жизни и в целом не собирается жить как-то иначе».
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Белорусский лидер является разносторонней личностью. Президент разбирается в кулинарии и интересуется искусством. Александр Лукашенко читает много книг, посещает спектакли и ходит на выставки. Причем делает он это из искреннего интереса, а не для того, чтобы вызвать симпатию у окружающих.
«В его поле часто возникают люди, которые хотят этим воспользоваться, зная его, так сказать, пристрастия. Надавливая на нужные кнопки, они стараются использовать это в своих целях. Ну опять-таки, у них ничего не получается. Президент сразу включает пограничника», – подчеркнула таролог.
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Марианна Абравитова добавила, что Александр Лукашенко является продуманным человеком, который сочетает в себе две личности – президента и обычного человека. «Когда надо, его одна личность встает на защиту другой», – рассказала ясновидящая.
Однако пожилой возраст скоро даст о себе знать. Осенью президент Белоруссии столкнется с серьезными проблемами со здоровьем. Александр Лукашенко попадет в больницу, где будет долго лечиться.
«Его образ жизни построен так, что он постоянно находится в напряжении. Он правильно питается и высыпается, но все это не спасет его от кризисного периода именно осенью. С тех пор и до конца жизни он будет заниматься плановым лечением», – заключила таролог.
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Последнее: Ясновидящая заявила, что в наступившем 2020-м году судьба президента Белоруссии не сильно изменится. Александр Лукашенко продолжит работать на высоком посту. Он будет и дальше отлаживать механизм работы государства. «Я бы сказала, что он хозяйственник и хозяин свой страны, так как четко понимает, какая должна быть его страна, что кому нужно и как надо действовать. Все […]
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