Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

Мультфильм «Холодное сердце 2» студии Walt Disney стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, пишет портал Boxofficemojo.

Кассовые сборы второй части «Холодного сердца» превысили 1,325 млрд долларов, передает РИА «Новости».

До этого лидерами были такие полнометражные анимационные фильмы, как «Суперсемейка 2» (1,243 млрд долларов), и «Холодное сердце» (1,281 млрд долларов).

Отмечается, что «Холодное сердце 2» стал шестым кинопроектом студии, заработавшим в 2019 году более миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что новогодняя серия мультсериала «Возвращение в Простоквашино», посвященная корпоративу в легендарной деревне, за три дня набрала более 1,2 млн просмотров.

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