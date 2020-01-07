Ученые обнаружили неизвестный тип сигнала в мозге человека

Неожиданностью для ученых стал неизвестный ранее тип сигнала, обнаруженный ими в мозге человека. Они предполагают, что изучение нового механизма, действующего в его клетках, может определить центральный орган как еще более мощную вычислительную природную единицу.
Сравнение мозга с компьютером является неполным, ведь еще древние философы говорили: «Omnis comparatio claudicat»(«Всякое сравнение однобоко»). Различные химические процессы, а не только электрические реакции делают его более сложным инструментом. Оказалось, что некоторые клетки мозга могут производить закодированный сигнал, в результате которого нейроны иным образом выполняют логические функции. Такие импульсы возникают в дендритах, образно называемых светофорами нашей нервной системы. Именно они позволяют человеку вести различные расчеты.
Каким образом новый вид логического инструмента, находящийся в одной нервной клетке, преобразуется в высшие функции, покажут будущие исследования.Вероятно, это позволит разработать более совершенные инновационные технологии.
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Последнее: Неожиданностью для ученых стал неизвестный ранее тип сигнала, обнаруженный ими в мозге человека. Они предполагают, что изучение нового механизма, действующего в его клетках, может определить центральный орган как еще более мощную вычислительную природную единицу. Сравнение мозга с компьютером является неполным, ведь еще древние философы говорили: «Omnis comparatio claudicat»(«Всякое сравнение однобоко»). Различные химические процессы, а не […]
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