В США водитель открыл стрельбу по попавшим в его машину снежком детям

Водитель автомобиля в городе Милуоки штата Висконсин в США открыл стрельбу по детям 12 и 13 лет, которые кинули в его машину снежком.
По данным полиции, 12-летняя девочка и 13-летний мальчик вместе с другими детьми бросали снежки в проезжающие мимо автомобили. Один из снежков попал в автомобиль Toyota, после чего его водитель достал оружие и открыл огонь по группе детей, информирует РИА «Новости».
Получившие огнестрельные ранения дети были госпитализированы. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.
Ранее сообщалось, что стрельбу открыли в начальной школе в США.
Газета ВЗГЛЯД писала, как действовать, если рядом началась стрельба.
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