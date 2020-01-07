В Пентагоне ответили на вопрос о возможности ударов по культурным объектам Ирана

07.01.2020, 7:44, Новости дня

Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос о том, намерены ли США атаковать иранские культурные объекты.

По словам Эспера, в отношении Ирана США будут «следовать законам вооруженного конфликта», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по объектам Ирана, «если Иран нанесет удар по любому американскому лицу или цели».

Напомним, в минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях убийства генерала Сулеймани для США.



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